ОВА: На Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт
У ніч на суботу російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області, повідомляє Економічна правда.
Про це повiдомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook.
"В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!"
Нагадаємо:
- Раніше у ніч на суботу у Вінницькій області була оголошена повітряна тривога та чутно вибухи.