Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. В июле украинцы купили рекордный объем валюты

В июле 2024 года украинцы продали банкам наличной и безналичной валюты на 1,658 млрд долларов США и купили на 2,775 млрд долларов США. Чистая покупка валюты [разность между суммой купленной и проданной валюты – Ред] составила 1,117 млрд долларов США, что на 145 млн долларов больше, чем в июне (тогда чистая покупка составила 972,3 млн долларов).

Стоит отметить, что в июле украинцы купили рекордный объем валюты почти за 12 лет. Больше было куплено в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов США.

2. Банки продолжают снижение процентных ставок по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,75 до 14,25% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 15 до 14,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 15% годовых.

Банк Львов снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 14,25% годовых.

Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 14,50 до 14,30% годовых.

Укргазбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 12 до 11,75% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 13 до 12,75% годовых.

Восток Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 13 до 12,50% годовых.

3. Банки меняют тарифы по картам и текущим счетам

Альянс Банк с 1 сентября 2024 года вводит новые тарифы по карте «Стартовая». В частности, при переводах на счета в других банках на сумму 10000 грн и выше будет взиматься комиссия в размере 0,2%, максимум 500 грн. Если сумма перевода меньше 10000 грн – комиссии не будет.

Если покупать криптовалюту за счет кредитных ресурсов, то за эту операцию банк возьмет комиссию в размере 3,9% от суммы покупки. С полным перечнем обновленных тарифов можно ознакомиться﻿ на сайте банка.

ОТП Банк сообщил об изменениях в публичном договоре о выдаче и обслуживании платежных карт, которые вступят в действие с 31 августа 2024 года.

В частности, в договор добавлено понятие «цифровой собственноручной подписи клиента» (ЦСПК).

С полным перечнем изменений и дополнений можно ознакомиться﻿ на сайте банка.

4. Акция от Глобус Банка к дню рождения GlobusPlus

31 августа 2024 года Глобус Банк празднует день рождения своего мобильного приложения GlobusPlus. К этой дате он приурочил акцию «Заряженные подарки от GlobusPlus», в рамках которой будут разыграны следующие подарки:

2 зарядных станции EcoFlow RIVER 2 Max;

12 павербанков Baseus 20W 20000 mAh;

10 пледов с логотипом GlobusPlus;

20 фонарей с логотипом GlobusPlus.

Чтобы принять участие в акции, необходимо иметь открытую карту GlobusPlus и в период с 31 июля по 31 августа 2024 года осуществить минимум 5 покупок на сумму от 200 грн по оплате товаров или услуг в торгово-сервисных сетях или в сети Интернет. Каждая следующая покупка от 200 грн увеличивает шансы победы в розыграше.

Победители будут определены 3 сентября с помощью сервиса random.org.

Полные правила акции﻿ – на официальном сайте банка.

5. Акция от Абанка, МПС Mastercard и сети АЗС «ОККО»

Абанк и Мastercard повторно проводят совместную акцию, в рамках которой при заправке на АЗС «ОККО» можно получить скидку баллами Fishka на каждый заправленный литр:

- 5 грн/л - для бензина или дизтоплива;

- 2 грн/л – для газа.

Чтобы получить скидку, необходимо на кассе оплатить заправку картой Mastercard от Абанка.

Расчет через ОККО Pay не принимает участие в акции.

Срок действия акции – с 2 августа по 30 сентября 2024 года.

Полные правила акции – на официальном сайте﻿ банка.