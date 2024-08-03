Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. У липні українці купили рекордний обсяг валюти

У липні 2024 року українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,658 млрд. доларів США і купили на 2,775 млрд. доларів США. Чиста купівля валюти [різниця між сумою купленої та проданої валюти – Ред] склала 1,117 млрд доларів США, що на 145 млн доларів більше, ніж у червні (тоді чиста купівля склала 972,3 млн доларів).

Варто зазначити, що у липні українці купили рекордний обсяг валюти майже за 12 років. Більше було куплено у листопаді 2012 року – 1,523 млрд доларів США.

2. Банки продовжують зниження процентних ставок за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14,75% до 14,25% річних;

на 6 та 9 місяців – з 15 до 14,50% річних;

на 12 місяців - з 15,50 до 15% річних.

Банк Львів знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 14% річних;

на 6 місяців - з 15 до 14,25% річних.

Альянс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;

на 6 місяців – із 14,50 до 14,30% річних.

Укргазбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 12 до 11,75% річних;

на 9 та 12 місяців – з 13 до 12,75% річних.

Схід Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 13 до 12,50% річних.

3. Банки змінюють тарифи за картками та поточними рахунками

Альянс Банк з 1 вересня 2024 року запроваджує нові тарифи за картою «Стартова». Зокрема, при переказах на рахунки в інших банках на суму 10000 грн. і вище стягуватиметься комісія у розмірі 0,2%, максимум 500 грн. Якщо сума переказу менша за 10000 грн – комісії не буде.

Якщо купувати криптовалюту за рахунок кредитних ресурсів, то за цю операцію банк візьме комісію у розмірі 3,9% суми купівлі. З повним переліком оновлених тарифів можна ознайомитись на сайті банку.

ОТП Банк повідомив про зміни у публічному договорі про видачу та обслуговування платіжних карток, які набудуть чинності з 31 серпня 2024 року .

Зокрема до договору додано поняття «цифрового власноручного підпису клієнта» (ЦСПК).

З повним переліком змін та доповнень можна ознайомитись на сайті банку.

4. Акція від Глобус Банку до дня народження GlobusPlus

31 серпня 2024 року Глобус Банк святкує день народження свого мобільного додатку GlobusPlus. До цієї дати він приурочив акцію «Заряджені подарунки від GlobusPlus», в рамках якої буде розіграно наступні подарунки:

2 зарядні станції EcoFlow RIVER 2 Max;

12 павербанків Baseus 20W 20000 mAh;

10 пледів із логотипом GlobusPlus;

20 ліхтарів з логотипом GlobusPlus.

Щоб взяти участь в акції, необхідно мати відкриту карту GlobusPlus та в період з 31 липня по 31 серпня 2024 року здійснити щонайменше 5 покупок на суму від 200 грн з оплати товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах або в мережі Інтернет. Кожна наступна покупка від 200 грн. збільшує шанси перемоги у розіграші.

Переможців буде визначено 3 вересня за допомогою сервісу random.org.

Повні правила акції – на офіційному сайті банку.

5. Акція від Абанку, МПС Mastercard та мережі АЗС «ОККО»

Абанк та Мastercard повторно проводять спільну акцію, в рамках якої при заправці на АЗС «ОККО» можна отримати знижку балами Fishka на кожен заправлений літр:

- 5 грн/л – для бензину або дизпалива;

- 2 грн/л – для газу.

Щоб отримати знижку, необхідно на касі сплатити заправку карткою Mastercard від Абанку.

Розрахунок через ОККО Pay не бере участі в акції.

Термін дії акції – з 2 серпня до 30 вересня 2024 року.

Повні правила акції – на офіційному сайті банку.