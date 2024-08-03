Склад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил попадания на территории РФ

Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Военным командованием Украины зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности и Главного управления разведки во взаимодействии с Вооруженными силами.

Также отмечается, что Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Напомним:

В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о взрывах.

Над Россией официально за ночь на 3 августа якобы сбили 75 БПЛА.