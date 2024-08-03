Склад КАБів та нафтобази: Генштаб підтвердив попадання на території РФ
Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області та низку нафтобаз, повідомив Генштаб, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ.
Військовим командуванням України зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.
Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки та Головного управління розвідки у взаємодії зі Збройними силами.
Також зазначається, що Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.
Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.
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