Атака на аэродром в Ростовской области: разрушена ПВО и авиационная техника
Кроме склада с КАБами, об уничтожении которого сообщал Генштаб, украинские беспилотники также разрушили ПВО и авиационную технику, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник "УП" в СБУ.
По данным источника, на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами.
Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.
"Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего "хлопка".
Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения".
Источник заверил, что кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области.
Предыстория:
Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщил Генштаб.
В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.