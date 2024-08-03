Атака на аеродром у Ростовській області: зруйновано ППО та авіаційну техніку

Окрім складу з КАБами, про знищення якого повідомляв Генштаб, українські безпілотники також зруйнували ППО та авіаційну техніку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник "УП" в СБУ.

За даними джерела, на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами.

Спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони.

"Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни".

Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення".

Джерело запевнило, що окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області.

Передісторія:

Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області та низку нафтобаз, повідомив Генштаб.

В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області.