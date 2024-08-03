Трамп все же согласился на дебаты с Гаррис: названа дата

Трамп согласился на дебаты с Гаррис 4 сентября на канале Fox News, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в соцсети Truth Social..

По словам республиканца, их правила будут аналогичны тем, что были на дебатах с Джо Байденом. Однако в этот раз на них будут присутствовать зрители.

Свое согласие Трамп озвучил сразу после того, как Гаррис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения в кандидаты. Окончательно его должны утвердить на съезде партии.

В прошлом месяце, когда Fox News предложил провести дебаты 17 сентября, Гаррис ответила, что она готова к ним. Трамп тогда заявлял, что не будет дебатировать с ней, поскольку она не является официальным кандидатом.