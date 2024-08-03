Трамп все ж таки погодився на дебати з Гарріс: названа дата

Трамп погодився на дебати з Гарріс 4 вересня на каналі Fox News, повідомляє Ділова столиця.

Про це повiдомив у соцмережі Truth Social.

За словами республіканця, їхні правила будуть аналогічні тим, що були на дебатах із Джо Байденом. Однак цього разу на них будуть присутні глядачі.

Свою згоду Трамп озвучив майже одразу після того, як Гарріс набрала достатньо голосів делегатів для висування в кандидати. Остаточно її мають затвердити на зʼїзді партії.

Минулого місяця, коли Fox News запропонував провести дебати 17 вересня, Гарріс відповіла, що вона готова до них. Трамп тоді заявляв, що не буде дебатувати з нею, оскільки вона не є офіційним кандидатом.