В Украину возвращается жара и вероятные графики отключения света

Аномальную жару до +40°С снова прогнозируют в Украине и уже со следующей недели, сообщает Деловая столица.

По прогнозу погоды синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, в Украину снова придет аномальная жара из Африки. Пик придется на 5-15 августа. Первыми жаркую погоду встретят западные и южные области Украины.

"Есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к новой волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 — 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40°С и выше", — отметил синоптик.

Из-за жары, предупредил Кибальчич, прогнозируются опасные явления, такие как сильные ливни, разрушительные шквалы и большой град.

Сразу на прогноз отреагировали и энергетики.

"Если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики отключения могут вернуться" , — заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Также чиновник добавил, что энергетики продолжают работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы.