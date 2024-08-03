В Україну повертається спека та ймовірні графіки відключення світла

Аномальну спеку до +40° С знову прогнозують в Україні і вже з наступного тижня, повідомляє Ділова столиця.

За прогнозом погоди синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, до України знову прийде аномальна спека із Африки. Пік припаде на 5-15 серпня. Першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України.

"Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40° С і вище" , — зазначив синоптик.

Через спеку, попередив Кібальчич, прогнозуються небезпечні явища, такі як сильні зливи, руйнівні шквали та великий град.

Одразу на прогноз відреагували й енергетики.

"Якщо температура повітря знову підніметься вище 30 градусів, графіки відключення можуть повернутися" , — заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Також посадовець додав, енергетики продовжують працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи.