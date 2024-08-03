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Пограничники задержали троих уклонистов во время переплытия Тисы

Пограничники задержали троих уклонистов во время переплытия Тисы

Для патрулирования мукачевского участка ответственности охранники границы используют моторные лодки, сообщает Деловая столица.

Трое "уклончан-лодочников" пытались одолеть Тису по информации пограничников.

Резиновой лодкой с мотором трое мужчин намеревались переплыть реку Тиса, чтобы попасть за границу. Во время патрулирования участка ответственности пограничники прекратили правонарушение.

Военнослужащие быстро настигли нарушителей и вернули на украинский берег. Один из задержанных рассказал, что прибыл из Черкасщины, двое других – из Львовской и Ровенской. Как выяснилось, за свой неудачный "вояж" каждый из ловкачей уплатил неизвестному лицу от 7 до 15 тыс. долларов США.

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Нарушителей привлекли к админответственности. Круг всех причастных устанавливается.

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