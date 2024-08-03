Пограничники задержали троих уклонистов во время переплытия Тисы

Для патрулирования мукачевского участка ответственности охранники границы используют моторные лодки, сообщает Деловая столица.

Трое "уклончан-лодочников" пытались одолеть Тису по информации пограничников.

Резиновой лодкой с мотором трое мужчин намеревались переплыть реку Тиса, чтобы попасть за границу. Во время патрулирования участка ответственности пограничники прекратили правонарушение.

Военнослужащие быстро настигли нарушителей и вернули на украинский берег. Один из задержанных рассказал, что прибыл из Черкасщины, двое других – из Львовской и Ровенской. Как выяснилось, за свой неудачный "вояж" каждый из ловкачей уплатил неизвестному лицу от 7 до 15 тыс. долларов США.

Нарушителей привлекли к админответственности. Круг всех причастных устанавливается.