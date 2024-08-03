Прикордонники затримали трьох ухилянтів під час перепливання Тиси

Для патрулювання мукачівської ділянки відповідальності охоронці кордону використовують моторні човни, повідомляє Ділова столиця.

Троє "ухилянтів-човнярів" намагалися здолати Тису за інформацією прикордонників.

Гумовим човном із мотором троє чоловіків мали намір перепливти річку Тиса, щоб потрапити за кордон. Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення.

Військовослужбовці швидко наздогнали порушників та повернули на український берег. Один із затриманих розповів, що прибув із Черкащини, двоє інших – із Львівщини та Рівненщини. Як зʼясувалося, за свій невдалий "вояж" кожен зі спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тис. доларів США.

Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Коло усіх причетних встановлюється.