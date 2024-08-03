Бойцы СБУ уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепёк" с экипажем

Еще одну российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" уничтожили беспилотником на Запорожском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в СБУ.

"Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк", которая является "гордостью" российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении".

Во время разведки бойцы СБУ зафиксировали позицию системы, которая была снаряжена полным боекомплектом и готова для нанесения удара.