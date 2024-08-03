Бійці СБУ знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок" з екіпажем
Ще одну російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" знищили безпілотником на Запорізькому напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють в СБУ.
"Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку".
Під час розвідки бійці СБУ зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для завдання удару.
"Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", - додають спецпризначенці.