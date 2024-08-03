Бійці СБУ знищили російську вогнеметну систему "Солнцепьок" з екіпажем

Ще одну російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" знищили безпілотником на Запорізькому напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють в СБУ.

"Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку".

Під час розвідки бійці СБУ зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для завдання удару.