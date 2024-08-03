Зеленский напомнил партнерам о справедливости нанесения ударов по российским аэродромам

Президент Владимир Зеленский напомнил партнерам, что Украина нуждается в большем количестве ПВО, а также заявил о справедливости нанесения ударов по российским аэродромам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Зеленского в соцсетях.

"Российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только эффективны. Бить по российским аэродромам - это также вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами - решение по безопасности.

Только так реально обеспечить защиту для наших людей. Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб Россия применила против Украины.

Мы должны остановить этот ежедневный российский террор совместными сильными решениями".

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