Зеленский напомнил партнерам о справедливости нанесения ударов по российским аэродромам
Президент Владимир Зеленский напомнил партнерам, что Украина нуждается в большем количестве ПВО, а также заявил о справедливости нанесения ударов по российским аэродромам, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Зеленского в соцсетях.
"Российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только эффективны. Бить по российским аэродромам - это также вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами - решение по безопасности.
Только так реально обеспечить защиту для наших людей. Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб Россия применила против Украины.
Мы должны остановить этот ежедневный российский террор совместными сильными решениями".
Предыстория:
- Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщил Генштаб.
- В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.
- В СБУ уточнили, что в результате попаданий пострадала авиация и ППО россиян.