Зеленський нагадав партнерам про справедливість нанесення ударів по російських аеродромах

Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що Україна потребує більше ППО, а також заявив про справедливість нанесення ударів по російських аеродромах після вдалих влучань у ніч на 3 серпня, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повiдомлення Зеленського у соцмережах.

"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення.

Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України.

Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями".

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