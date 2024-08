В этом году Украина сможет использовать не более десяти F-16 – NYT

По данным американских чиновников, на которых ссылается The New York Times, в этом году Украина сможет использовать на поле боя не более 10 истребителей F-16. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

Издание подчеркивает, что президент Владимир Зеленский в своем сообщении о прибытии F-16 не назвал их количество и не указал, выполняли ли они уже боевые задачи в Украине.

Американский чиновник на условиях анонимности заявил NYT, что 6 пилотов совершают испытательные полеты на стольких же самолетах в "неоспоримом" воздушном пространстве Украины. По его словам, украинские пилоты привыкают к операциям в небольших масштабах и еще не участвовали в боевых действиях против россиян.

Как пишет издание, по мнению экспертов, недостаток подготовленных пилотов и ограниченное количество самолетов будет ограничивать их непосредственное влияние на поле боя.

По словам американских чиновников, около 20 украинских пилотов, как ожидается, будут способны летать на этих самолетах в этом году.

"Это позволило бы Украине задействовать в бою лишь около 10 F-16, учитывая, что каждый самолет нуждается в не менее чем двух пилотах" , - говорится в публикации.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 в Украину.

31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

4 августа издание The Economist написало, что Украина получила первые десять из возможных 79 самолетов F-16 в последний день июля, а до конца 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей.