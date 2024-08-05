В ЕС заявили, что не признают победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Европейский союз не может признать переизбрание Николаса Мадуро на недавних президентских выборах в Венесуэле, поскольку избирательный орган страны до сих пор не предоставил официальные протоколы голосования.﻿ Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Брюссель отмечает, что ЕС продолжает "с большим беспокойством следить за событиями в Венесуэле".

"В отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко отмечено, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности выборов" , - говорится в опубликованном решении.

Как отмечается в релизе Совета ЕС, несмотря на свои обязательства "Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) еще не опубликовал официальные протоколы голосования ("actas") на избирательных участках".

"Без доказательств в их поддержку результаты, опубликованные 2 августа CNE, не могут быть признаны" , - акцентируют внимание в Евросоюзе.

Также Брюссель отмечает, что любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования "только поставит под сомнение достоверность официально опубликованных результатов".

В то же время в ЕС добавляют, что копии протоколов избирательного голосования, опубликованные венесуэльской оппозицией и проверенные несколькими независимыми организациями, показывают, что "Эдмундо Гонсалес Уррутиа, скорее всего, является победителем президентских выборов значительным большинством голосов".

Здесь следует отметить, что Брюссель воздержался от признания Гонсалеса Уррутиа избранным президентом, как это недавно сделали США и ряд других стран.

Добавим, Евросоюз также призвал к дальнейшей независимой проверке избирательных записей "если это возможно организацией с международным авторитетом".

Напомним, перед этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз не может признать результаты выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса и даны протоколы.