Блинкен рассказал, когда Иран и "Хезболла" планируют атаковать Израиль

Атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа.﻿ Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Глава американской дипломатии созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками США из числа стран "Группы семи" (G7), чтобы попытаться в последнюю минуту организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" с целью минимизации их возмездия. По его словам, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну.

Блинкен подчеркнул, что США убеждены в мести Ирана и "Хезболлы". При этом он не уточнил, какую форму примет возмездие, по сравнению с атакой на Израиль 13 апреля, когда Тегеран запустил в сторону Израиля почти 350 ударных дронов и ракет, а Тель-Авив, США и их союзники работали вместе для перехвата большинства из них.

"Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, - то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а после сдержать ответ Израиля" , - сказал Блинкен.

Госсекретарь обратился к министрам иностранных дел стран G7 с просьбой оказать дипломатическое давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы сохранить максимальную сдержанность.

Один из источников, участвовавший в телефонном разговоре, сообщил, что Блинкен выглядел разочарованным, когда информировал министров о недавних переговорах с Израилем по освобождению заложников в Секторе Газа и соглашения о прекращении огня.

Он сказал, что до убийства в Тегеране, Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".

Атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль

В конце июля в Тегеране был убит политический лидер ХАМАСа Исмаил Хания. По данным западных СМИ, его взорвали в помещении взрывчаткой завербованные Моссадом сотрудники иранских спецслужб.

Также в тот день в Бейруте был ликвидирован военный командир "Хезболлы" Фуада Шукра.

Иран и "Хезболла" пообещали атаковать Израиль в знак мести за эти убийства. ЦАХАЛ готовится ко многодневной ракетной атаке и ударам беспилотниками.

Соединенные Штаты начали наращивание военных сил на Ближнем Востоке исключительно в оборонительных целях.

Вашингтон также призвал Иран смягчить месть за убийство лидера ХАМАС, но Тегеран отказался удовлетворить эту просьбу.