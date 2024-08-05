Хунта, захватившая власть в Республике Мали, разорвала дипломатические отношения с Украиной, причиной там называют "поддержку действий повстанцев-туарегов", которые недавно уничтожили колонну российских наемников террористической ЧВК "Вагнер", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства управления территориями и децентрализации страны.

Там утверждают, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов "признал роль Киева" в поражении от туарегов сил Вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.

Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности в Мали", пишут в ведомстве.

Действия украинской стороны якобы "нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией", считают в представительстве "правительства" Мали.

Поэтому хунта приняла решение "немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной" и поручить "компетентным судебным органам" изучить замечания Юсова и Пивоварова.

"Переходное правительство Республики Мали полностью придерживается диагноза, установленного Российской Федерацией, которая, однако, на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинской власти, которая сегодня является союзником международного терроризма и далека от стремления к миру и стабильности украинского народа" , — отметили в представительстве хунты.

Напомним, в результате бойни в воскресенье, 18 июля, в Мали погибли около 80 российских наемников из "Вагнера".