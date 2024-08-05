Розрив дипвідносин: Малі звинуватило Україну у підтримці повстанців

Хунта, яка захопила владу в Республіці Малі, розірвала дипломатичні відносини з Україною, причиною там називають "підтримку дій повстанців-туарегів", які нещодавно зниили колону російських найманців терористичної ПВК "Вагнер", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства управління територіями та децентралізації країни.

Там стверджують, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов "визнав роль Києва" у поразці від туарегів сил Збройних сил Малі та російських вагнерівців.

Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі", пишуть у відомстві.

Дії української сторони нібито "порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі собою та є явною агресією", вважають в представництві "уряду" Малі.

Тому хунта прийняла рішення "негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Малі та Україною" та доручити "компетентним судовим органам" вивчити зауваження Юсова та Пивоварова.

"Перехідний уряд Республіки Малі повністю дотримується діагнозу, встановленого Російською Федерацією, яка, проте, впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистський і лиходійський характер української влади, яка сьогодні є союзником міжнародного тероризму та далека від прагнення до миру і стабільності українського народу" , – зазначили в представництві хунти.

Нагадаємо, внаслідок бійні в неділю, 18 липня, в Малі загинули близько 80 російських найманців із "Вагнера".