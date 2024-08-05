ЕС ввел новые персональные санкции против Беларуси за внутренние репрессии

В понедельник Совет ЕС решил ввести ограничительные меры в отношении еще 28 человек за их роль во внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Совете ЕС.

Ограничительные меры были введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБЭПиК) Министерства внутренних дел. ГУБЭПК является одним из главных органов, ответственных за политические преследования в Беларуси, включая произвольные и незаконные аресты и жестокое обращение, в том числе пытки, с активистами и членами гражданского общества.

Сегодняшние списки также включают различных представителей судебной власти, а именно прокуроров и многочисленных судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, в том числе против граждан, протестовавших против фальсификации президентских выборов 2020 года или просто высказывавших свое мнение против режима Лукашенко.

Кроме того, ограничительные меры также применяются к руководителям различных исправительных учреждений (тюрем и следственного изолятора).

Также под санкции попала группа давних сторонников Лукашенко, которые получали выгоду от режима, также являющегося мишенью. Среди них – генеральный директор крупнейшего государственного информационного агентства "Белорусское телеграфное агентство" (БелТА) Ирина Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Лукашенко и многолетний генеральный директор БелТА Дмитрий Жук.

"Эти пропагандисты режима охотно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, осуществляемых государственной властью, распространяли дезинформацию, произведенную как белорусскими, так и российскими властями, и способствовали разжиганию ненависти к демократической оппозиции и гражданскому обществу", – заявили в Совете ЕС.

В общем, ограничительные меры ЕС против Беларуси сейчас применяются к 261 физическому и 37 юридическим лицам.

Те, кто попал в список сегодня, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом.

Эти санкции приняты накануне четвертой годовщины фальсификации президентских выборов в августе 2020 года.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после известий об историческом обмене между Россией и странами Запада напомнила о своих соратниках, которые до сих пор за решеткой в Беларуси.

В начале июля в Беларуси сообщили о выходе на свободу некоторых тяжелобольных политзаключенных.

Как известно, вечером 1 августа состоялся большой обмен задержанными между Россией и странами Запада. В ходе беспрецедентной операции с участием турецкой спецслужбы MIT обменяли всего 26 заключенных.

В обмен на освобождение политзаключенных и критиков Кремля Германия, США и страны-партнеры отпустили осужденного убийцу и заключенных, подозреваемых в шпионаже на Россию.