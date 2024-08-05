ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії

У понеділок Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 28 осіб за їхню роль у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у Раді ЄС.

Обмежувальні заходи були введені проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБЕЗіК) Міністерства внутрішніх справ. ГУБЕЗіК є одним з головних органів, відповідальних за політичні переслідування в Білорусі, включаючи довільні і незаконні арешти і жорстоке поводження, в тому числі тортури, з активістами та членами громадянського суспільства.

Сьогоднішні списки також включають різних представників судової влади, а саме прокурорів і численних суддів, які виносили політично вмотивовані вироки, в тому числі проти громадян, які протестували проти фальсифікації президентських виборів 2020 року або просто висловлювали свою думку проти режиму Лукашенка.

Крім того, обмежувальні заходи також застосовуються до керівників різних виправних установ (в'язниць і слідчого ізолятора).

Також під санкції потрапила група давніх прихильників Лукашенка, які отримували вигоду від режиму, також є мішенню. Серед них – генеральний директор найбільшого державного інформаційного агентства "Білоруське телеграфне агентство" (БелТА) Ірина Акулович, ведучий телепрограми "Сенат" на каналі СТВ і голова Молодіжної ради при Національних зборах Білорусі Микита Рачиловський, а також колишній керівник прес-служби Лукашенка і багаторічний генеральний директор БелТА Дмитро Жук.

"Ці пропагандисти режиму охоче надавали білоруській громадськості неправдиву інформацію про репресії, що здійснюються державною владою, поширювали дезінформацію, вироблену як білоруською, так і російською владою, і сприяли розпалюванню ненависті до демократичної опозиції та громадянського суспільства", – заявили у Раді ЄС.

Загалом, обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі наразі застосовуються до 261 фізичної та 37 юридичних осіб.

Ті, хто потрапив до списку сьогодні, підлягають заморожуванню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Ці санкції прийняті напередодні четвертої річниці фальсифікації президентських виборів у серпні 2020 року.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська після звісток про історичний обмін між Росією та країнами Заходу нагадала про своїх соратників, які досі за ґратами у Білорусі.

На початку липня у Білорусі повідомили про вихід на свободу деяких важкохворих політв’язнів.

Як відомо, увечері 1 серпня відбувся великий обмін затриманими між Росією і країнами Заходу. В ході безпрецедентної операції за участю турецької спецслужби MIT обміняли загалом 26 ув'язнених.

В обмін на звільнення політв'язнів і критиків Кремля Німеччина, США і країни-партнери відпустили засудженого вбивцю і в'язнів, підозрюваних у шпигунстві на Росію.