Bloomberg: Акции крупных технологических компаний резко падают

Утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии, сообщает Экономическая правда.

Оперативную ситуацию отслеживает агентство Bloomberg.

Главное за последнее время:

Распродажа мировых акций углубляется на фоне растущих опасений относительно экономики США.

Фьючерсы на американские акции падают; в Азии сработали автоматические выключатели.

За ними последовали европейские акции, индекс Stoxx 600 упал на 2%.

Рынки увеличивают ставки на то, что центральные банки снизят ставки.

Акции крупных технологических компаний США падают:

Крупнейшие американские компании падают на немецкой бирже Tradegate.

Nvidia упала на 17% на бирже. Среди других лидеров: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% и Tesla -10%.

Ситуация в Азии:

Японская валюта выросла примерно на 3,3% до 141,70 за доллар, уровня, который не наблюдался с января, потрясая валютные, фондовые и облигационные рынки в Азии и увеличивая волатильность после пятничных неутешительных данных о занятости в США.

Японский индекс акций Topix упал на 12,2%, что стало худшим днем с 1987 года, в то время как казначейские облигации и государственный долг Японии выросли, из-за инвесторского беспокойства.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 4,3%, обесценив прибыль 2024 года. На TSMC, Samsung Electronics, Toyota и Mitsubishi UFJ Financial, одни из крупнейших компаний региона, приходится более трети падения индекса.

Доходность двухлетних казначейских облигаций Японии снизилась на восемь базисных пунктов. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии снизилась на 16 базисных пунктов.

Биржевые индексы:

Фьючерсы на Nasdaq 100 упали более чем на 6,5% на азиатских торгах, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Euro Stoxx 50 упали на 3%.

На 11:00 фьючерсы на индекс Nasdaq начинают отскакивать от минимумов сессии, все еще снижаясь на 4% после потери 6,5%. Падение индекса Nasdaq 100 на 4% во время наличной сессии отправит бенчмарк к ключевому уровню поддержки: 200-дневной скользящей средней. Ниже этого уровня индекс не торговался с марта 2023 года.

Открытие европейских рынков:

Распродажа продолжается и на европейских рынках, хотя и без той жестокости, которая наблюдается в Азии. На утро понедельника Stoxx Europe 600 снизился на 2%, индекс FTSE 100 примерно на столько же.

Индекс Stoxx Tech Index снизился почти на 5% до самого низкого уровня за последние шесть месяцев.

Циклические сектора, такие как банки, акции энергетических компаний и горнодобывающих компаний, также терпят значительные убытки. Лучше держатся индексы компаний потребительских товаров первой необходимости и продовольственных запасов.

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