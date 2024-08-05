Хуситы впервые за две недели ударили по кораблю в Красном море

Йеменские хуситы поразили ракетой контейнеровоз Groton под флагом Либерии, следовавшего через Аденский залив. Вчера появилась спекуляция, что к атаке могут быть причастны причастные повстанцы Йемена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию властей, сообщает Левый берег.

Groton покинул Фуджейру в Объединенных Арабских Эмиратах и направлялся в Джидду в Саудовской Аравии.

Атака произошла примерно в 225 километрах юго-восточнее Адена, где ранее произошли многочисленные атаки хуситов.

Ракета попала в контейнеровоз чуть выше ватерлинии, нанеся незначительные повреждения, сообщил Объединенный морской информационный центр, многонациональная коалиция, контролируемая ВМС США.

Весь экипаж на борту в безопасности. Корабль идет в соседний порт.

Бригадный генерал Яхья Сари, военный представитель хуситов, заявил об атаке в предварительно записанном заявлении вчера днем.

Перед этим еще одна ракета боевиков цели не достигла.

Хуситы атаковали впервые за две недели

Атака стала первым через две недели нападением группы после того, как израильская авиация нанесла удар по боевикам.

Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на суда в Красном море. Похожее замедление приступов наблюдалось в ноябре из-за войны Израиля против ХАМАСа в Полосе Газы.

Атаки сейчас возобновились после убийства лидера ХАМАС Исмаила Гании в Иране, который является главным "благотворителем" хуситов на фоне нового беспокойства по поводу перерастания войны в региональный конфликт.

Повстанцы также заявили, что сбили еще один американский беспилотник-разведчик в воскресенье, позже опубликовав изображение обломков дрона на склоне горы.

Хуситы атаковали более 70 судов ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли четыре моряка. Боевики захватили одно судно и потопили два. Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены коалицией во главе с США в Красном море, либо упали в воду, не достигнув своих целей.

Хуситы утверждают, что их атаки направлены на корабли, связанные с Израилем, Соединенными Штатами или Британией, в рамках кампании по усилию прекратить войну Израиля и ХАМАСа. Однако многие подвергшиеся нападению корабли были либо мало, либо совсем не связаны с войной. Некоторые из них направлялись в Иран.

Что касается Groton, то, по информации Объединенного центра, судно "было мишенью через другие суда в структуре его компании, которые недавно заходили в порт Израиля".