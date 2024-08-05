Украина получила почти 4 млрд долларов гранта от США – Шмыгаль

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратной финпомощи от США через Всемирный банк.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Всего Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период" , – сообщил премьер.

Он отметил, что эти деньги будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета, в частности зарплаты учителей, медиков и спасателей, а также на социальную помощь.