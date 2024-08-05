Україна отримала майже 4 млрд доларів гранту від США – Шмигаль

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротної фіндопомоги від США через Світовий банк.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період" , – повідомив прем'єр.

Він зазначив, що ці гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема зарплати вчителів, медиків і рятувальників, а також на соціальну допомогу.