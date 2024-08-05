Байден обсудит с командой по нацбезопасности возможную атаку Ирана на Израиль

В понедельник, 5 августа, президент США Джо Байден намерен встретиться со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "развитие событий на Ближнем Востоке". Об этом заявил замсоветника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Файнер отметил, что кроме встречи с командой, Байден также проведет разговор с королем Иордании Абдаллой II, поскольку США начинают новый раунд дипломатии, направленный на снижение напряженности.

"Общая цель – снизить температуру в регионе, сдерживать и защищаться от этих атак и избегать регионального конфликта" , – добавил он.

Также Файнер объяснил, для чего США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. По его словам, это происходит до того, чтобы деэскалировать напряженность в регионе.

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