Байден обговорить з командою з нацбезпеки можливу атаку Ірану на Ізраїль

У понеділок, 5 серпня, президент США Джо Байден планує зустрітися зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "розвиток подій на Близькому Сході". Про це заявила заступниця радника президента з національної безпеки Джонатан Файнер.

Файнер зазначив, що окрім зустрічі із командою, Байден також проведе розмову із з королем Йорданії Абдаллою II, оскільки США розпочинають новий раунд дипломатії, спрямований на зниження напруженості.

"Спільна мета — знизити температуру в регіоні, стримувати і захищатися від цих атак і уникати регіонального конфлікту" , – додав він.

Також Файнер пояснив, для чого США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. За його словами, це відбувається до того, аби деескалювати напруженість в регіоні.

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