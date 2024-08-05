Байден обговорить з командою з нацбезпеки можливу атаку Ірану на Ізраїль
У понеділок, 5 серпня, президент США Джо Байден планує зустрітися зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "розвиток подій на Близькому Сході". Про це заявила заступниця радника президента з національної безпеки Джонатан Файнер.
Файнер зазначив, що окрім зустрічі із командою, Байден також проведе розмову із з королем Йорданії Абдаллою II, оскільки США розпочинають новий раунд дипломатії, спрямований на зниження напруженості.
"Спільна мета — знизити температуру в регіоні, стримувати і захищатися від цих атак і уникати регіонального конфлікту", – додав він.
Також Файнер пояснив, для чого США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. За його словами, це відбувається до того, аби деескалювати напруженість в регіоні.
Нове загострення між Ізраїлем та Іраном: що відомо
- Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.
- 31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.
- Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
- Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.
- 2 серпня стало відомо, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.
- Видання Axios повідомляло, що Іран може завдати ударів по території Ізраїлю вже в понеділок, 5 серпня.