Израиль направил подкрепление в города на границе с Палестинской автономией

Израиль направил подкрепление к населенным пунктам, граничащим с Западным Берегом, на фоне опасений возможного вторжения. Об этом заявило армейское радио ЦАХАЛ, сообщает Левый берег.

Израиль получил разведывательные данные о "неизбежных атаках" со стороны группировок с территории Палестинской автономии. Армия страны не исключает, что Западный Берег может стать главным местом боев в войне Израиля и ХАМАС.

Израиль также готовится к нападению со стороны Ирана и его пособников после убийств террористических вожаков в Бейруте и Тегеране.

В результате израильской атаки в субботу погибли девять вероятных боевиков. В воскресенье палестинец из Западного Берега убил близ Тель-Авива двух гражданских израильтян, еще двоих ранил.

Сегодня спикер иранского МИД заявил, что его страна не стремится к эскалации войны, но собирается "наказать Израиль", чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию. Тегеран считает, что имеет "законное право" ответить Израилю на убийство одного из лидеров ХАМАС Исмаила Гании, состоявшееся на прошлой неделе.

Тем временем Ливан обвинил Израиль в убийстве двух человек. Израиль сегодня заявил, что ударил в Ливане по хранилищу оружия "Хезболла".