Газовый танкер РФ подделывает свою геолокацию для обхода санкций

Танкер со сжиженным природным газом (СПГ), который пришвартован на санкционном российском газовом заводе притворяется, что находится где-то в другом месте.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Танкер со СПГ, который пришвартован на российском газовом заводе, не имеет известного страховщика, им управляет малоизвестная индийская компания. Кроме того, он притворяется, что находится в другом месте.

Самир Мадани, соучредитель TankerTrackers.com, идентифицировал корабль, который недавно пришвартовался на экспортном заводе "Арктик СПГ 2", как судно Pioneer, ссылаясь на внешний вид палубы и размеры.

Сообщается, что судно посылает сигналы, указывающие на то, что оно находится на расстоянии 1300 километров. Это ход, известный как спуфинг, который является классическим признаком теневого флота.

Pioneer является частью подозреваемого "темного флота" судов СПГ, которые собирает Москва для транспортировки газа желающим покупателям, что похоже на группу кораблей, собранных для транспортировки российской нефти.

Спутниковые снимки, впервые показали танкер СПГ на арктическом объекте, которому трудно было начать экспорт из-за западных ограничений.

Страховая компания Pioneer также внесена в список "неизвестных" в базе данных Международной морской организации - еще одна характеристика кораблей теневого флота.

Данные отслеживания судна Pioneer показывают, что оно находится в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии, вдали от "Арктик СПГ 2". Спутниковые снимки не показывают судно в месте, указанном системой отслеживания.