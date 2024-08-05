Райффайзенбанк прекратил открывать новые брокерские счета в России

Райффайзенбанк прекратил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов из РФ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает The Moskow Times со ссылкой на пресс-службу банка.

Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International сообщило в понедельник, что временно приостановило открытие новых брокерских счетов в связи с требованием европейского регулятора сократить присутствие группы в России.

"В связи с предписанием Европейского центрального банка в адрес Группы RBI Райффайзен Банк вынужден снижать объем операций на российском рынке", – говорится в сообщении кредитора.

Имеющиеся счета будут обслуживаться в обычном режиме, сообщил австрийский банк.

Напомним:

Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.