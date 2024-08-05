Райффайзенбанк прекратил открывать новые брокерские счета в России
Райффайзенбанк прекратил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов из РФ, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает The Moskow Times со ссылкой на пресс-службу банка.
Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International сообщило в понедельник, что временно приостановило открытие новых брокерских счетов в связи с требованием европейского регулятора сократить присутствие группы в России.
"В связи с предписанием Европейского центрального банка в адрес Группы RBI Райффайзен Банк вынужден снижать объем операций на российском рынке", – говорится в сообщении кредитора.
Имеющиеся счета будут обслуживаться в обычном режиме, сообщил австрийский банк.
Напомним:
Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.