Минздрав заявил, что отменил еще два тендера на ремонт "Охматдета"

Минздрав отменил тендеры, согласно которым планировалось потратить 14 млн гривен на инженерно-консультационные услуги и технический надзор в рамках восстановления детской больницы "Охматдет". ﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минздрава, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, который объявил БФ "Охматдет", подписано не было.

"Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств" , - добавили в Минздраве.

Таким образом, как добавили в ведомстве, поскольку был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры:

на услуги по технадзору за восстановлением больницы (5 215 000 гривен);

на инженерно-консультационные услуги (9 350 000 гривен).

"Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут" , - отметили в Минздраве.

Там уточнили, что для восстановления "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro.

К слову, на скандальные тендеры в Минздраве отреагировали после того, как на них обратило внимание сегодня, 5 августа, утром издание "Наші Гроші".

Напомним, ранее вокруг восстановления "Охматдета" после российского ракетного удара разгорелся скандал. Это произошло после того, как БФ "Охматдет" выбрал победителем тендера малоизвестную компанию, у которой одни из самых дорогих цен на ремонт.

На скандал отреагировали в Минздраве и самой больнице. Было решено провести новый тендер.