Стоимость нерафинираванного сахара на мировых рынках снизилась до двухлетнего минимума

Сахар-сырец подешевел до минимума за почти два года из-за распродажи на мировых рынках.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что стоимость контрактов упала на 2,5% до 17,64 долларовых центов за 0,45 кг, что является самым низким показателем с октября 2022 года.

Крупнейший в мире производитель сахара - Бразилия экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года до июля, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

Темпы экспорта могут приостановиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре.

По словам аналитиков, на рынок сахара может оставаться давление со стороны бразильских спотовых объемов, которые поступают, и решение фондов держать короткие позиции.

Ожидается, что сезон муссонных дождей в Индии, втором по величине производителю сахара-сырца, будет способствовать увеличению его производства.