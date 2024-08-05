Politico узнало, что Трамп пообещал Зеленскому

Во время разговора с Владимиром Зеленским экс-президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп призвал украинского лидера не верить в "фейковые сообщения" о том, что он будет помогать Путину, и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира.﻿ Об этом говорится в материале американского издания Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание обращает внимание на то, что первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп после объявления о выборе Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты, стал президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре. По их словам, Трамп называл сообщения о том, что он будет помогать Путину, "фейковыми новостями", и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира" , - пишет издание.

В то же время, как отмечает Politico, никто не знает точно, что может сделать Трамп в случае своей победы на президентских выборах в США.

"Никто не знает, что сделает Трамп, чаще всего даже он сам. Константами его десятилетия на мировой арене являются: непредсказуемость, транзакционный, а не принципиальный подход к международным делам и склонность к персонализации политики" , - говорится в материале.

Также издание добавляет, что победа политика-республиканца в ноябре не обязательно означает, что "Украина обречена" или "Путин спасен".

Напомним, что телефонный разговор между Зеленским и Трампом состоялся в ночь на 20 июля. Как рассказывал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, среди прочего обсуждалась возможность визита Трампа в Украину.