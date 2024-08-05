Украинская компания начала производить дроны в Словакии

Украинская компания Skyeton расширила свою деятельность на Словакию. Инвестиции в новый завод в Словакии достигли $3,5 млн.﻿ Об этом пишет Defense Industry Europe, сообщает БизнесЦензор.

Компания известна своими системами Raybird, находящимися на вооружении Вооруженных сил Украины с 2018 года.

Каждая система стоимостью $1,2 млн включает три БПЛА, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, а также камеру, фотоаппарат и радары. Эти БПЛА могут оставаться в воздухе в течение 28 часов, преодолевать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 метров. Raybird от Skyeton является одним из пяти БПЛА во всем мире с такими возможностями, но он экономически эффективнее, чем его глобальные аналоги.

Производство на новом заводе в Словакии началось весной 2024 года. Этот завод может производить 25 систем в год, а по завершении инвестиционного раунда эту мощность планируется увеличить в четыре раза.

В Украине мощности Skyeton могут производить около 100 систем в год, но спрос украинских войск составляет 140 систем в год. Новый завод в Словакии помогает преодолеть этот разрыв и предлагает стратегическое преимущество.

Запуск завода в Словакии открывает возможности для выхода на мировой рынок и расширения международной клиентской базы.

Ранее сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% – это производители беспилотников.

До этого "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило соглашения с украинскими производителями на поставку наземных дронов-камикадзе и о поставках боеприпасов на общую сумму 3,7 млрд грн.

До этого государство приобрело через электронный каталог Prozorro Market 20 тыс. беспилотных летательных аппаратов для военных. Их общая стоимость превышает 1,7 млрд. грн.