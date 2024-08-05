В ряде областей объявили тревогу, в Киеве раздались взрывы (Обновлено)

Вечером 5 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА и скоростной цели. Со ссылкой на Воздушные силы, городского головы Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

22:21 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

22:32 военные предупредили, что есть угроза ударных беспилотников для Черниговщины.

22:59 появилась скоростная цель в направлении Киевской области. Военные призвали киевлян срочно пройти в укрытие.

Около 23:07 в Киеве были слышны звуки взрывов. Мэр Киева Кличко сообщил, что в Киеве работает ПВО.

23:46 сообщили о группе "Шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, направление на Киев.

Дополняется...