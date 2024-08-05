У низці областей оголосили тривогу, у Києві пролунали вибухи (Оновлено)

Увечері 5 серпня в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА та швидкісну ціль.З посиланням на Повітряні сили, міського голови Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

22:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині.

22:32 військові попередили, що є загроза ударних безпілотників для Чернігівщини.

22:59 з'явилась швидкісна ціль у напрямку Київщини. Військові закликали киян терміново пройти в укриття.

Близько 23:07 у Києві було чутно звуки вибухів. Мер Києва Кличко повідомив, що в Києві працює ППО.

23:46 повідомили про групу "Шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, напрямок на Київ.

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