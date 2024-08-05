В составе жюри на Олимпиаде-2024 были российские судьи

Россияне Любовь Андреанова и Дмитрий Андреев были в составе жюри по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Новое время.

Об этом пишет Tribuna со ссылкой на автора доклада о манипулированиях со стороны МОК в пользу России и Беларуси Романа Чуприна.