В составе жюри на Олимпиаде-2024 были российские судьи
Россияне Любовь Андреанова и Дмитрий Андреев были в составе жюри по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Новое время.
Об этом пишет Tribuna со ссылкой на автора доклада о манипулированиях со стороны МОК в пользу России и Беларуси Романа Чуприна.
«Россияне таки имеют на олимпиаде свою команду в спортивной гимнастике. Все эти дни в составе жюри работали Любовь Андрианова и Дмитрий Андреев (супервайзор выступлений на лошади). Установить их влияние на оценки из имеющихся протоколов пока невозможно»,— написал Роман Чуприн.