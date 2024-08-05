У складі журі на Олімпіаді-2024 були російські судді

Росіяни Любов Андріанова та Дмитро Андрєєв були у складі журі зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.﻿, повідомляє Новий час.

Про це пише Tribuna з посиланням на автора доповіді щодо маніпулювань з боку МОК на користь Росії та Білорусі Романа Чупріна.