У складі журі на Олімпіаді-2024 були російські судді
Росіяни Любов Андріанова та Дмитро Андрєєв були у складі журі зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх-2024 у Парижі., повідомляє Новий час.
Про це пише Tribuna з посиланням на автора доповіді щодо маніпулювань з боку МОК на користь Росії та Білорусі Романа Чупріна.
«Росіяни таки мають на олімпіаді свою команду у спортивній гімнастиці. Всі ці дні в складі журі працювали Любов Андріанова та Дмітрій Андрєєв (супервайзор виступів на коні). Встановити їх вплив на оцінки з наявних протоколів наразі неможливо», — написав Роман Чупрін.