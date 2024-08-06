ISW: Украинская армия получит новые беспилотники и корабли

Министерство обороны Украины подписало соглашения с оборонными предприятиями для производства нового оружия и ударных дронов, что расширит отечественную оборонную промышленную базу.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Министр обороны Рустем Умеров 30 июля заявил, что Минобороны подписало два соглашения с отечественными предприятиями военно-промышленного комплекса на сумму почти 5 млрд гривен (около 121 млн долларов).

1 августа ведомство также объявило о подписании соглашения на сумму более 3,7 млрд гривен (около 90 млн долларов) с отечественными производителями для поставки украинским военным наземных ударных дронов.

Кроме того, отмечает ISW, украинские военные продолжают упорядочивать и упрощать процессы мобилизации с целью улучшения формирования новых военных соединений.

На днях Генштаб ВСУ разработал предложения касательно упрощения мобилизации и снижения рисков для мобилизованного персонала. В частности, командирам разрешить отбирать и набирать военнослужащих непосредственно для службы в своих бригадах, а новобранцам - выбирать вакантные должности в воинских подразделениях.

Также в отчете сообщается, что западные партнеры продолжают поддерживать Украину в развитии ее обороноспособности.

Так, глава Минобороны Умеров и первая леди Украины Елена Зеленская посетили Стамбул 2 августа, где накануне на воду был спущен второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский".

Умеров заявил, что Украина и Турция договорились построить "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа" класса Ada из-за вторжения России в Украину.

Военно-морские силы ВСУ получат "Выговского" в начале 2027 года.