Получение Украиной F-16 не меняет позиции США относительно ударов по РФ – Госдеп

Ранее США частично разрешили украинскому правительству наносить удары по военным целям на территории России, используя американское вооружение. Все дальнейшие расширения разрешений будут зависеть от ситуации в поле боя. Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.

"Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и по сей день.

Таким образом, мы принимаем соответствующие решения по оружию, которое мы предоставляем Украине, а также по ограничениям, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия" , - прокомментировал Миллер вероятность расширения разрешений для ВСУ.

В то же время представитель Госдепартамента не дал четкого ответа относительно расширения возможностей партнеров, в частности стран НАТО, сбивать российские ракеты над Украиной.