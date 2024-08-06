Репортер Bloomberg уволили за преждевременную публикацию новости об обмене с РФ – WSJ

Агентство Bloomberg уволило журналистку, которая была главным автором статьи по обмену заключенными между странами Запада и Россией, сообщает Левый берег.

Как пишет The Wall Street Journal, материал вышел в тот момент, когда Эван Гершкович и другие заложники кремлевского режима еще находились под стражей и направлялись в Турцию. Позже статья была исправлена для понимания, что обмен еще не был подтвержден и осуществлен.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт во внутренней коммуникации агентства назвал этот случай нарушением стандартов, а также заявил, что публикация могла повлечь срыв договоренностей о возвращении домой политзаключенных.

Уволенной журналисткой, вероятнее всего, является репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс. Сама она рассказала, что не имеет права решать, когда и под каким заголовком выходит материал, и это решение принималось редакторами.