Госоператор тыла выбрал запасных поставщиков продуктов для ВСУ

Государственный оператор тыла (закупочное агентство Министерства обороны) избрал первых поставщиков продуктов для Вооруженных Сил Украины в рамках первого рамочного соглашения, сообщает Лига.Бизнес.

Ими стали "Юг Прод Торг", "Мит Пром" и "Контракт Продрезерв 5".

Все три компании имеют опыт поставки продуктов для ВСУ, причем Мит Пром является действующим поставщиком по контрактам на вторую половину 2024 года. Юг Прод Торг и Контракт Продрезерва 5 были поставщиками во втором квартале 2024 года.

Участник рамочного соглашения сможет заменить поставщика питания, уже имеющего контракт с ДОТ, но по каким-то причинам не сможет выполнить заказ в полных объемах. Также участник рамки при необходимости покрывает дополнительную потребность в продуктах.

Ранее ДОТ не использовал этот инструмент для закупки продуктов.

Рамочное соглашение на поставку питания для ВСУ будет действовать до 31 декабря 2025 года. Новые поставщики могут подаваться на участие в рамке в течение ее действия, но не позднее 30 до конца срока.

Отметим, что на второе полугодие ДОТ выбрал семь основных поставщиков продуктов. Сумма договоров составила более 17 млрд. грн., средняя цена за комплект – 109,22 грн.

Одного из них уже успели заменить.