Премьер Японии в годовщину бомбардировки Хиросимы раскритиковал ядерные угрозы РФ

Ситуация с ядерным разоружением в мире становится все более сложной из-за вопроса о сокращении ядерных вооружений. Также на это влияют угрозы России применить ядерное оружие. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Во время выступления на памятной церемонии в Хиросиме, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки города, японский премьер отметил, что Япония стала единственной страной в мировой истории, пострадавшей от атомных бомбардировок.

"Углубление раскола в мировом сообществе по вопросу сокращения ядерных вооружений, а также ядерные угрозы со стороны России делают обстановку вокруг ядерного разоружения еще мрачнее" , - заявил Кишида.

Премьер Японии пообещал, что их страна приложит реалистические и практические усилия и возглавит международное сообщество, чтобы усилить импульс ядерного разоружения.

"Каким бы непростым был путь в мир без ядерного оружия, мы просто не можем остановить наше движение к этой цели" , - отметил глава японского правительства.

Кишида также указал на важность предлагаемого Договора о запрещении производства расщепляемых материалов, который запретит производство компонентов ядерного оружия. Он предположил, что будет стремиться к началу международных переговоров по этому договору.