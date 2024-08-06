В Британии продолжаются беспорядки: полицейские получили ранения

Полицейские получили ранения во время насильственных протестов в британском Плимуте, поскольку беспорядки продолжались уже седьмой день после ножевого нападения в Саутпорте, которое унесло жизни трех девушек, сообщает Европейская правда.

На сегодня за время беспорядков в Британии было осуществлено более 370 арестов.

Полиция Девона и Корнуола сообщила, что в понедельник в Плимуте было осуществлено шесть арестов после того, как "несколько офицеров" получили незначительные ранения, а двое граждан были доставлены в больницу.

Это произошло после того, как в полицейских, которые пытались разделить демонстрации противников в портовом городе Девон, бросили кирпичи и фейерверки.

Исполняющий обязанности главного констебля Джим Колвелл сказал, что полицейские продемонстрировали "очень храбрые, решительные действия", реагируя на "отвратительное, бессмысленное преступное поведение".

Около 150 полицейских были задействованы в центре города, а аресты были произведены за ряд нарушений общественного порядка и нападений, сообщила полиция.

В Саутпорте сотни людей вышли на мирную акцию через неделю после убийства Биби Кинг, Элси Дот Стэнкомб и Алисы Дасилвы Агиар.

Дети пускали мыльные пузыри, а другие оставляли цветы и воздушные шарики в форме сердца в понедельник вечером в память о жертвах нападения с ножевыми ранениями в клубе, посвященном творчеству Тейлор Свифт.

Впоследствии полиция Мерсисайда сообщила, что один ребенок, пострадавший в результате инцидента, остается в больнице, но все остальные пациенты были выписаны.

В то же время Полицейская служба Северной Ирландии заявила, что "имеет дело с продолжающимися беспорядками" в районе Донегалл-Роуд на юге Белфаста, а ВВС сообщила, что в правоохранителей бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Британское правительство ранее заявило, что анализирует роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов после резонансного убийства в городе Саутпорт на прошлой неделе.

Британский премьер-министр Кир Стармер отдельно объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и беспорядками.