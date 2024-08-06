Правительство расширило перечень услуг, которые можно получить в ЦПАУ

Правительство расширяет перечень сервисов, которые можно получить во всех Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ). Данные решения упростят процедуру граждан в оформлении необходимых услуг.﻿ Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Вскоре украинцы смогут получить соответствующие услуги по взятию на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также планируется услуга по внесению в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна.

Кроме того, правительство через ЦПАУ можно будет получить назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.

Напомним, в ЦПАУ во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦПАУ можно сделать по одному заявлению.