В РФ заявили о попытке ВСУ прорвать границу в Курской области

Власти Курской области РФ заявили о попытке ВСУ прорвать границу с Курской областью РФ. В Украине это официально не комментировали.

Сначала о попытке прорыва сообщили российские паблики и военкоры.

Впоследствии исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов "поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области". В то же время, по его словам, российские военные и пограничники "не допустили прорыв границы".

Вместе с этим местные паблики сообщают, что, несмотря на заявление губернатора, ВСУ якобы продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района. Российские провоенные каналы сообщают о движении бронетехники и танков ВСУ, ситуация "остается сложной".

Скриншот: t.me/astrapress

Пока украинские официальные лица не комментировали события в Курской области.