У РФ заявили про спробу ЗСУ прорвати кордон в Курській області
Влада Курської області РФ заявила про спробу ЗСУ прорвати кордон з Курською областю РФ. В Україні офіційно це не коментували.
Спершу про спробу прориву повідомили російські пабліки та "воєнкори".
Згодом виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ повідомив, що із Суджанського і Кореневського районів "надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області". Водночас, за його словами, російські військові та прикордонники "не допустили прориву кордону".
Разом з цим місцеві пабліки повідомляють, що попри заяву губернатора, ЗСУ нібито просуваються в бік Гончарівки Суджанського району. Російські провоєнні канали повідомляють про рух бронетехніки і танків ЗСУ, ситуація "залишається складною".
Поки українські офіційні особи не коментували події в Курській області.