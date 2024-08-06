У РФ заявили про спробу ЗСУ прорвати кордон в Курській області

Влада Курської області РФ заявила про спробу ЗСУ прорвати кордон з Курською областю РФ. В Україні офіційно це не коментували.

Спершу про спробу прориву повідомили російські пабліки та "воєнкори".

Згодом виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ повідомив﻿, що із Суджанського і Кореневського районів "надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області". Водночас, за його словами, російські військові та прикордонники "не допустили прориву кордону".

Разом з цим місцеві пабліки повідомляють, що попри заяву губернатора, ЗСУ нібито просуваються в бік Гончарівки Суджанського району. Російські провоєнні канали повідомляють про рух бронетехніки і танків ЗСУ, ситуація "залишається складною".

Скриншот: t.me/astrapress

Поки українські офіційні особи не коментували події в Курській області.